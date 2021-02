Danilo oggi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. In attesa delle sue parole per intero, queste sono le anticipazioni: "La sconfitta in campionato con l'Inter è stata una questione mentale e tattica: ci ha fatto pensare e ragionare, non ce l'aspettavamo. Ci ha fatto male, siamo ripartiti più forti di prima. Così fanno le grandi squadre, ricompattarsi e tornare a vincere immediatamente. I miei ruoli? Io sono un difensore, ma per me è importante partecipare alla manovra. Mi piace impostare da dietro, farlo da centrale e esterno cambia poco. L'importante è avere il pallone nei piedi. Il lancio per il gol di Ronaldo al Sassuolo? Cristiano quando non segna è sempre pronto e in quella partita era davanti ad aspettare la palla giusta. L'ho visto, gli ho dato la palla con molta tranquillità e poi mi ha ringraziato".