Il brasiliano Danilo ha commentato il pareggio contro l'Atalanta ai microfoni di DAZN.'Lavoriamo tutta la settimana, ci mettiamo tanto impegno, tanto sacrificio anche, giusto che in questo momento vanno prese le responsabilità anche per noi che siamo quelli più vecchi. Tutta la squadra deve difendere ma sappiamo che è un momento no, questo ci fa crescere. Sicuramente dobbiamo pensare che abbiamo la possibilità di rovesciare le cose settimana prossima.'