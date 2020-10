1









Insieme ad Andrea Pirlo, nella conferenza stampa di presentazione di Juve-Barcellona, ecco il difensore brasiliano Danilo. Queste, le sue parole.



PRIMA PARTE - "Ciao, mi trovo bene in questo nuovo modulo di gioco. Ecco perché è un modo di giocare che mi piace, siamo sempre con la palla e quindi non c'è difficoltà per il ruolo. Per la partita di domani chiedete al mister, sono a posto e preparato per il meglio, per aiutare compagni e la Juve a vincere".



MIGLIORARE - "Quello che posso dire è che dobbiamo muoverci più veloce, nella fase d'impostazione siamo a tre, poi dobbiamo fare riaggressione. Se non recuperiamo la palla dobbiamo muoverci a 4. Dobbiamo essere più veloci, essere più concentrati. Siamo sulla buona strada, voglia di lavorare e imparare. Stiamo facendo bene".



SENZA PUBBLICO - "Queste sono le belle partite da giocare, abbiamo voglia di vincere e fare bene. Chiaro, si potrebbe stare meglio con la gente, ma dobbiamo essere concentrati anche senza tifosi. E far vincere la Juve, come ho detto".



COSA CAMBIA - "Senza Ronaldo? E' chiaro che Cristiano mancherebbe a qualsiasi squadra, però posso dire che abbiamo fiducia in ogni compagno e calciatore di questa squadra. Abbiamo gente con voglia di fare bene, aiutare, lavorare domani fino alla fine per fare una buona gara".