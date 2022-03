Con ogni probabilità oggi raggiungerà le 100 presenze con la Juventus, ma per Danilo potrebbe trattarsi di un traguardo soltanto intermedio: il difensore brasiliano, diventato leader della squadra, è destinato a restare a lungo a Torino. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, da parte della società bianconera ci sarebbe una promessa in merito alla discussione di un rinnovo di contratto. Quello attuale è in scadenza nel 2024.