Il difensore dellaha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio di Juve-Verona: “Ho giocato sia a sinistra che a destra. In questa posizione posso giocare più in mezzo ed è un ruolo che mi piace tanto, perché mi fa giocare tanto con il pallane tra i piedi. Il mister ci chiede di fare palleggio, buoni passaggi e fare una buona costruzione di gioco”. ​Ecco le parole del brasiliano interrogato sul suo nuovo ruolo come terzo di difesa, che ha parlato anche a JTV