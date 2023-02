Danilo e un rinnovo. Importante. Delicato. Soprattutto in un momento in cui alla Juve serve attaccamento profondo alla maglia e alla storia. E allora, ecco che la notizia del prolungamento di contratto del brasiliano ha una valenza ancor più importante. Perchéci ha sempre messo la faccia, oltre al. Ad apprezzarlo, particolarmente i tifosi."Arrivato in punta di piedi e tra lo scetticismo generale, Danilo ha conquistato a suon di prestazioni il rispetto dei tifosi e meritato di indossare la fascia da capitano della Juventus", racconta Gianpaolo. Che aggiunge: "Un lungo percorso culminato con un meritato rinnovo". Danilo resterà alla Juve fino al 2025, quando poi potrebbe smettere di giocare.