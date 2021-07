Danilo, duttile difensore e terzino della Juventus, continua a celebrare su Instagram la vittoria del Brasile contro il Cile (un 1-0 molto tirato) nei quarti di finale di Copa America. Così come per Andrea Pirlo nell'ultima difficile stagione bianconera, anche per il c.t. brasiliano Tite Danilo è un punto fermo per il suo schieramento.