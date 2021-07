Dalla sua pagina Instagram,si congeda dalla Copa America dopo la sconfitta in finale con l'Argentina. E lo fa anche polemicamente.Questa competizione, che ci ha dato lezioni di tutti i tipi, dallo sport all'umanità fino ai problemi di ogni tipo, è giunta al termine. Abbiamo potuto concentrarci sulla ricerca del migliore risultato in campo, interamente sul gioco, sulle sue fasi e sugli errori, sulle giocate e sull'evoluzione del gioco. Nonostante tutto e grazie a un lavoro solido.Significa essere umani, sull'empatia e sul pensare agli altri, credo e considero che non era il momento del torneo nel nostro paese. Tutto viene risolto e accettato in un batter d'occhio, ignorando tutti i tipi di problemi che stiamo affrontando come nazione.E infine, noi come brasiliani, atleti, stampa e tifosi, abbiamo bisogno di unire le forze, remare nella stessa direzione, smettere con inutili intrighi e capire che il passato, nostalgico e sempre rispettato del nostro calcio nazionale, ha poca influenza sulle competizioni sul momento attuale del calcio mondiale, che è molto più competitivo.Abbiamo bisogno di creare in qualche modo, una migliore alchimia tra le parti, che alla fine finirà per dare forza alla squadra brasiliana e di conseguenza il calcio brasiliano.Alla stampa, sapendo che ho ancora da miglioare, l'avrò sempre, come atleta e come essere umano, li invito a cercare sempre di fare analisi più profonde, di uscire da 'ha giocato bene o ha giocato male' a 'perché ha giocato bene, perché ha giocato male!'. È importante studiare i processi del gioco, il tipo di sistema affrontato e il perché delle scelte di A o B. Sapendo che è impossibile parlare di calcio senza emozioni, d'ora in poi possiamo bilanciare meglio le cose. Discutere nel modo più professionale possibile, criticare senza cercare preferenze personali.E infine, come atleta professionista, rappresentante di questa classe, capisco che è sempre più necessario dimostrare quello che siamo, 'gente del popolo', accorciare le distanze e accorciare la distanza. Accorciare le distanze e assumere le responsabilità, non solo professionali ma anche sociali, della nostra professione. Essendo così esposti, dobbiamo essere meno reattivi, più comprensivi e alleati di chi ci dà tanto prestigio, IL POPOLO. È necessario avere chiarezza nei discorsi dentro e fuori dal campo, rendendo così questo rapporto di triade (sostenitore, stampa e atleta) più sano e benefico.Un grande abbraccio,Danilo