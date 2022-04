1









Bingo. Uno scambio forzato dalla necessità di una cessione importante - Cancelo - ma che alla Juve ha portato un giocatore inatteso. Utile per molti motivi. Terzino destro o sinistro, difensore centrale, anche centrocampista: quattro ruoli, a cui si aggiunge il suo essere leader, punto di riferimento nello spogliatoio. E sembra fatto apposta per dare continuità alla mentalità della vecchia guardia. Max Allegri si è ritrovato questo giocatore a Torino, scoprendolo perfetto per il suo calcio. Duttilità, personalità e intelligenza tattica, e infatti così celebrato: "È un campione. Un ragazzo molto intelligente, responsabile e che si mette sempre a disposizione della squadra. È stata una meravigliosa sorpresa", ricorda il Corriere dello Sport.



RINNOVO A VITA - Tutti questi motivi tecnici, tattici e di leadership portano a una volontà precisa della Juve: proseguire ancora a lungo il rapporto con Danilo. Il suo contratto scadrà nel 2024 ma già dalla scorsa estate - dopo il suo «No, grazie» al Bayern Monaco - sono ripresi i contatti per aprire a un nuovo contratto. Quello che lo legherà a vita o quasi alla Juve, avendo 31 anni. possa di fatto legare il brasiliano (31 anni a luglio) a vita o quasi ai colori bianconeri. Uno da Juve che nessuno vuol lasciar andare.