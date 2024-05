Danilo è stato indubbiamente uno dei protagonisti della vittoria della quindicesima Coppa Italia in casa bianconera. Arcigno, grintoso e puntuale nelle chiusure, il capitano bianconero a fine gara ha sollevato il suo primo trofeo con la fascia al braccio. Un altro trofeo ce si aggiunge al suo ricco palmares, composto da ben 26 titoli conquistati. Non è finita qui però, perché con la vittoria di ieri Danilo ha "rotto" un tabù in casa bianconera. E' infatti il primo capitano straniero della Juventus a sollevare un trofeo dopo ben sessant'anni. L'ultimo fu Omar Sivori con la vittoria della Coppa Italia 64-65.