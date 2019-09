Il suo debutto in maglia bianconera è stato da record. Incertezze, dubbi, su ambientamento e quant’altro, fulminati da un ingresso determinante, contro il Napoli. Con il gol agli azzurri, Danilo è diventato lo straniero più veloce a trovare la rete in Serie A. Intanto, il brasiliano, complice lo stop di Mattia De Sciglio (ne avrà ancora per un paio di settimane) sarà lanciato titolare a destra nella gara con la Fiorentina. Nessun ballottaggio con Cuadrado, a quanto pare. Anche perché il colombiano rientrerà soltanto venerdì a disposizione di Sarri: un unico giorno per impensierire il mister? Troppo poco. Tanto c'è Danilo, che in 30 secondi ha già preso sulle spalle la Juventus.