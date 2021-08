La Juventus si sta configurando in maniera più definitiva in vista della prossima stagione, e via via che si avvicina la fine del mercato, se da un lato attende ancora i grandi acquisti in entrata (Kaio Jorge a parte) dall'altro ha sempre più certezze. Una di queste è senz'altro Danilo, che come spiega Calciomercato.com: "Terzino, centrale di difesa, e anche centrocampista davanti alla difesa: Danilo sa adattarsi a spartiti diversi, pronto a rispondere alle esigenze della squadra. Per lui, la Juve questa estate ha resistito a un tentativo del Bayern Monaco, che si è fermato a livello di un sondaggio, non trovando terreno fertile presso la dirigenza bianconera".Non solo con Pirlo. Il brasiliano continuerà a essere una pedina fondamentale.