Danilo è un nuovo calciatore della Juventus. Domani sarà a Torino e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche con il club bianconero. Il brasiliano arriva nell'ambito di uno scambio con Joao Cancelo che vestirà la maglia del Manchester City. I bianconeri metteranno in cassa anche 30 milioni di euro facendo registarare una plusvalenza di circa 28 milioni. Danilo era già stato offerto alla JuveDopo settimane di stallo, però, i bianconeri hanno dovuto dire di sì e alla fine si è arrivati all'epilogo di oggi con Cancelo che è passato dalla Continassa ma solo per 15 minuti prima di lasciare per sempre il centro sportivo bianconero. Danilo è quindi pronto ad approdare sul mondo Juve. Il brasiliano arriverà domani a Torino dopo 60 presenze in due stagioni al Manchester City.che passa la palla indietro a Fernandinho nonostante il pressing degli attaccanti della squadra di Benitez. Danilo si accorge subito dell'errore, si scusa ma il compagno di squadra è costretto a stendere l'avversario in area, curiosamente vestito di bianconero.Da quel momento in poi si rompe il rapporto con Guardiola che non lo schiera più in Premier League. Il City inanella una serie di vittorie clamorosa che gli permette di vincere il campionato e Danilo viene messo ai margini del progetto tecnico. A Torino, Sarri dovrà lavorare soprattutto sulla sua fase difensiva. La storia con il City è ormai alle spalle, quella con la Juve dovrà essere di un altro tenore. I bianconeri lo aspettano.@lorebetto