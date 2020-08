Vincitore in Italia, Spagna, Inghilterra, Brasile e Portogallo. Il terzino della Juventus Danilo festeggia il suo ennesimo trionfo nazionale, dedicando un post ai suoi fan su Instagram: “Un anno atipico, che ha fatto sì che tutto il mondo si reinventasse, e cercasse motivazioni oltre l’immaginazione, per andare avanti. Questo trofeo è un sincero omaggio a tutte le migliaia di vittime di questa pandemia nel mondo, e anche una maniera di motivazione e ringraziamento ai professionisti che non si sono tirati indietro e sono sempre stati in trincea contro questa dura battaglia. Lo sforzo, la resilienza e il duro lavoro sono valsi la pena. Grazie Juventus per permettermi di fare parte di questa stupenda e vittoriosa storia. Grazie per aiutarmi a fare la storia. Il calcio è una passione che muove moltitudini, e io, con lo stesso spirito del ragazzo che sognava di diventare giocatore di calcio, vorrei darvi un esempio e dico che non dobbiamo mai smettere di sognare!”