Danilo ha vissuto un esordio da sogno fin qui con la maglia della Juventus. Il terzino destro brasiliano, entrato al posto dell'infortunato Mattia De Sciglio, ha segnato dopo appena 29 secondi. Si tratta di un record per uno straniero in Serie A, visto che John Aloisi all'esordio aveva segnato dopo 80 secondi nella partita tra Cremonese e Padova del 1995. Non è, però, il più veloce in assoluto: il primato lo detiene Alberto Paloschi, che siglò dopo 18 secondi il gol del vittoria del Milan contro il Siena nel 2008.