, capitano della Juventus, ha parlato ai canali del club dopo la vittoria contro il Napoli: «All’interno di un campionato ogni vittoria conta, quindi cominciamo già a pensare alla prossima partita. Questa sera però per noi è importante, perché ci fa credere nei nostri obiettivi. Lavoriamo tanto, e stiamo facendo un percorso di crescita importante; il Mister non ci fa rilassare mai e questo porta risultati.Gatti si merita serate così, è un esempio per tutti noi, è forte, resiliente, lavora tantissimo».