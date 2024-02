Il capitano della Juventusè stato intervistato da TNT Sports Brasil ( QUI l'integrale) ed ha parlato del suo futuro. Futuro in cui tutti ipotizzavano un ritorno in patria, in Brasile, ma il capitano ha svelato che potrebbe esserci un futuro diverso. Queste le sue parole:"Non sto ancora pensando di tornare. L'América Mineiro è stato il mio primo club e penso che quello che ha fatto Moisés è stato molto bello: tornare alle mie origini e chiudere il cerchio. Ma sto pensando di finire la mia carriera in Europa".