Il capitano della Juventus, il difensore brasiliano, ha parlato ai microfoni di SkySport in seguito alla sfida contro il Venezia facendo chiarezza sul suo futuro ed allontanando le voci di mercato che lo vedevano lontano dalla Vecchia Signora a gennaio. Le sue parole:"Non ho mai detto di voler andare, mai andato dalla Juve per chiedere la risoluzione del contratto. Il mio legame con la Juve è forte, sarò sempre a disposizione per aiutare i ragazzi e il mister".