Danilo: "Ritorno in Brasile? Una scelta di responsabilità, ecco perché"

Danilo ha lasciato la Juventus nella sessione di mercato di gennaio dopo ben 5 anni e mezzo con la maglia bianconera. L'ormai ex capitano è tornato in Brasile, precisamente al, squadra per cui ha sempre tifato. Il terzino brasiliano ha vissuto un addio quantomeno movimentato, passando da essere titolare a diventare uno dei meno utilizzati da Thiago Motta. Dopocon la Juve, Danilo ha lasciato scrivendo una lunga lettera al club bianconero. Dal suo ritorno in Brasile, ha raccolto fin qui 5 presenze con il Flamengo, servendo un assist. Intervenuto al podcast Muito Além do Desporto, l'ex bianconero ha parlato proprio del suo ritorno in patria, e delle motivazioni che l'hanno spinto a scegliere proprio il club rossonero.

Danilo racconta il suo ritorno in Brasile

"Doveva essere il Flamengo. Da bambino, a Bicas, ero un tifoso fanatico. Quando segnava, correvo per strada a festeggiare. Questo ritorno è anche un regalo per i miei genitori e i miei fratelli, che come me amano questa squadra"."La mia esperienza in Europa mi ha arricchito tantissimo, non solo come calciatore. Tornare ora, come hanno fatto anche Oscar, Lucas Moura, Neymar, Alex Sandro, significa portare indietro un bagaglio umano e culturale che può fare la differenza. Non si tratta solo di trofei, ma di rispetto, leadership, consapevolezza. Molti di noi sono stati capitani, hanno imparato nuove lingue, si sono immersi in culture diverse. Tutto questo oggi può essere messo al servizio dei giovani brasiliani, per ispirarli e guidarli. La mia inquietudine mi ha riportato qui per questo motivo. Accetto il ruolo e la responsabilità. Voglio trovare i modi giusti per contribuire".





