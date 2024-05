Il comunicato su Danilo

si ferma. E stavolta rischia di saltare la finale di, partita che ha messo comunque nel mirino per la fase di recupero.Dopo Roma-Juve, il capitano bianconero si è fermato per un fastidio muscolare alla coscia sinistra., nel corso della gara di ieri sera (5 maggio 2024, ndr) Roma-Juventus, ha riferito un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Il calciatore questa mattina è stato sottoposto al che hanno rivelato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale.