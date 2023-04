, a DAZN, commenta così Sassuolo-Juve."Dobbiamo migliorare, non c'è niente da dire. Il primo tempo è stato sottotono. Quando lasci il comando all'avversario come il Sassuolo, che ha qualità e palleggia, poi diventa difficile. Siamo dispiaciuti ma va cambiato il pensiero. Giovedì ci aspetta una gara importante".“Non abbiamo parlato ancora, ma a Fagioli tengo tanto. Lui sa che ha sbagliato una palla importante ma fa parte di un percorso di crescita. L’importante è imparare velocemente, ma non cerchiamo colpevoli. Vinciamo e perdiamo tutti insieme”"​Non sono i numeri, cambia l'atteggiamento, la disponibilità, le letture, per me è quello lì. Il sistema per me non conta tanto quando capisci il gioco in un certo modo"."Dobbiamo fare come abbiamo provato a fare tutta la stagione. Cercare di concentrarsi su quanto dobbiamo fare in campo, che è tanto. Ogni settimana c'è da giocare, partite difficili. Quanto accadrà fuori dal campo non possiamo farci nulla, speriamo vada tutto nella strada migliore. Proviamo a concentrarci solo sulle cose di campo"."Nessuno avrebbe fatto come la Juve? Penso e cerco di prendere le cose positive in ogni situazione. Rimanere attaccato a ogni partita, ogni situazione, dopo quanto accaduto, non è facile. Dimostra la forza di questa squadra e del gruppo. Cosa succederà non lo sappiamo, non dipende da noi. Ma siamo orgogliosi, tante cose potevano cambiare il focus e l'atteggiamento. Siamo rimasti uniti, a lavorare. Ci sono critiche, tante cose che dicono, ma siamo uniti e facciamo squadra, come una famiglia. Andando avanti".