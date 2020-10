Ecco le parole di Danilo in una breve intervista apparsa sulla sua pagina Instagram: "Uno dei miei grandi segreti? Non accontentarmi mai, non pensare a ciò che ho vinto ma essere sempre motivato a ciò che verrà. Sono molto soddisfatto del mio primo anno in Italia, abbiamo vinto lo scudetto e nel mio piccolo sono entrato nell'immensa storia della Juventus. Certo, è stato uno scudetto particolare, da dedicare a tutte le persone che sono state colpite nella pandemia. È stata una grande sfida tornare a giocare dopo il lockdown".

AMBIENTAMENTO - "Rispetto all'Inghilterra, la vita qua è più simile al Portogallo o alla Spagna. Ma Torino non è una "big city", ti dà l'opportunità di tirare il fiato e respirare un po' d'aria pulita. Io e la mia famiglia siamo stati accolti bene, e il cibo... mangio un sacco di burrata! Però le lasagne sono abituato a mangiarle col riso, qua in Italia è impossibile."