Getty Images

Il goal di Danilo contro il Chelsea al Mondiale per Club

Nella seconda giornata del gruppo D del Mondiale per Club,Il tecnico non è però l'unico ex Juventus presente visto che in campo c'è anchepassato al club brasiliano dai bianconeri a gennaio. Danilo si è reso grande protagonista segnando la rete del momentaneo 2-1, prima poi del goal di Wallace Yan che ha chiuso il match sul 3-1.L'ex capitano della Juventus ha realizzato il goal del vantaggio dagli sviluppi di calcio d'angolo dopo che il Chelsea nel primo tempo era passato in vantaggio. La rimonta dei brasiliani è firmata proprio da Danilo che si è fatto trovare pronto nel secondo palo ed è riuscito a segnare colpendo con il piede destro e facendo quindi impazzire i tifosi del Flamengo presenti allo stadio.

GOAL | Chelsea 1-2 Flamengo | Danilo



DANILO HAS GIVEN FLAMENGO THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THEY HAVE TURNED IT AROUND IN THE SPACE OF 2 MINUTES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/KXujJTeW2k — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 20, 2025

Una rete molto importante perché porta il Flamengo al primo posto in classifica. La squadra inglese era passata in vantaggio con il goal di Pedro Neto, poi la rimonta dei brasiliani in pochi minuti. Al 62esimo la rete del pareggio di Bruno Henrique e poi tre minuti dopo quella di Danilo. In panchina invece l'altro ex giocatore bianconero presente nel Flamengo, ovvero Alex Sandro. Ha gioito per il suo ex compagno anche, che ha postato una foto di Danilo subito dopo aver segnato. I due hanno passato insieme a Torino due anni e mezzo. Di seguito il video del goal di Danilo.