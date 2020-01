Stamattina è stata giornata di visite per Danilo, il terzino brasiliano della Juventus che è uscito anzitempo ieri sera, durante i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. La vittoria sarà stato un utile palliativo per superare la nottata, perché stamattina l'ex City si è sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Ecco quindi il report medico, direttamente dal comunicato ufficiale della Juventus: "​Il giocatore questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero"



Dieci giorni di attesa, quindi, per capire se saranno sufficienti o se, invece, ci sarà bisogno di ulteriore riposo per Danilo.