52' minuto, Cuadrado apre il campo a Danilo che può infilarsi in area, prendendo in controtempo la difesa dell'Atletico. Due passi dentro l'area bastano, per il brasiliano, per tentare la conclusione: una scelta non proprio azzeccata, vista la presenza in area di Higuain e soprattutto di Ronaldo. Il portoghese, come riportato da Sky Sport, non ha apprezzato la scelta di Danilo ed è andato su tutte le furie, sbracciando ancora per i secondi successivi, con l'Atletico ormai in controllo palla. È già la seconda occasione in cui i due non entrano in sintonia.