Le parole di Danilo a Fui Clear: "Per il calcio brasiliano, la nazionale italiana è il fiore all’occhiello, è una squadra molto solida e gioca bene. Ha giocatori di alto livello in tutte le posizioni e sono giocatori che esprimono un buon calcio. È un riflesso del campionato italiano, che è ancora un campionato dove il gioco è molto studiato, prevale il lavoro tattico, ma dove si gioca bene. Ora anche le squadre “minori” cercano di giocare, cercano strategie per far male all’avversario e riescono a segnare. È un campionato molto interessante che sta migliorando. Il campionato italiano ha tutto per mantenersi e migliorare ulteriormente, con più qualità".