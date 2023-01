La Juventus porta a casa anche la sua seconda sfida del 2023 e può concentrarsi al meglio per il big match di venerdi prossimo contro il Napoli. A regalare il successo contro l'Udinese ci ha pensato il brasiliano, spingendo in porta un pallone servito come un cioccolatino da scartare da parte di Federico Chiesa. Intendiamoci, un gol del genere è più facile realizzarlo che sbagliarlo, ma che un difensore si trovi a ricevere un cross all'interno dell'area piccola della difesa avversaria, fa capire con quale cattiveria agonistica i bianconeri volevano portare a casa questa partita.- A maggior ragione, semprespingendola il più a largo possibile dalle intemperie. Ecco perchè è entrato così intensamente nel cuore di tutto il popolo bianconero, che ora lo riconosce come ildella Vecchia Signora, il cuore pulsante di una squadra che è tornata ad essere squadra, ma che soprattutto è tornata a far paura a tutti.