Your browser does not support iframes.

Prima Danilo, poi Pellegrini. Arrivano le 'ufficializzazioni' anche del gruppo. Come? Con una bella cantata, stavolta in quel di Stoccolma, dove la Juve domani affronterà l'Atletico Madrid per l'ultima gara valida per l'ICC. E allora, ecco i video e i sorrisi. A partire da quelli di Cristiano Ronaldo, che ride e sghignazza davanti soprattutto alle gesta dell'ex compagno al Real Madrid. Danilo e Pellegrini, due terzini... cantanti!



Nella gallery, i video delle performance dei due giocatori.