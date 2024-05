Il difensore brasiliano, attualmente capitano della, ha recentemente rilasciato una lunga intervista a Forbes, in cui ha discusso del suo presente e del suo futuro sia dentro che fuori dal campo, rivelando anche alcuni retroscena che hanno contribuito a plasmare la sua carriera."Tutti hanno visto quello che ha fatto in campo, ma è quello che ha fatto nella quotidianità, la sua empatia e il modo in cui interagiva con le persone intorno a lui che mi hanno davvero impressionato. È diventato il mio idolo nel calcio. La gente pensa che i leader debbano sempre parlare ad alta voce, dare consigli a tutti. Ma non è del tutto vero. In effetti, uno degli aspetti più importanti è l’ascolto".