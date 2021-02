Il terzino della Juventus Danilo ha parlato di come si comporta di fronte alle critiche in un’intervista pubblicata sui suoi profili social: “A nessuno piace ricevere critiche, non sono uno dei quelli che continua a leggere le critiche, perché nessuno è preparato mentalmente per questo. Ma arriva un momento in cui bisogna scegliere: o dai importanza alle critiche o dai importanza al lavoro, alla costanza, alla preparazione, giusto? Alla vita quotidiana, a tutto questo e io preferisco scegliere questo, giorno per giorno. E ho dimostrato anno dopo anno che questa è una formula che funziona, sai? Funziona! Finchè mi sentirò motivato, finchè sentirò sempre pronto ad affrontare tutto questo ancora, avrò fiducia in me stesso e andrò avanti con il sorriso sulle labbra”.