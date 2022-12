Come racconta Gazzetta, è tornatoed è tornato il trio dei brasiliani, una delle armi principali della Juventus nella corsa al Milan e al Napoli capolista. Il difensore jolly ex Manchester City e Real Madrid, da tempo è molto più che un giocatore per Massimiliano Allegri. Danilo è diventato uno dei principali leader dentro e fuori dal campo. E da senatore ha parlato anche ieri, dopo i primi 45’ minuti post Mondiale con la Juve e il pareggio nel test contro lo Standard Liegi. "Stavolta era importante mettere minuti nelle gambe. Alla ripresa, contro la Cremonese, ci faremo trovare pronti. Le questioni societarie? Ho ritrovato la squadra serena. Noi dobbiamo dare delle risposte in campo perché quello che accade fuori non lo possiamo controllare", ha raccontato.