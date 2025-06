Danilo e la domanda sul ritorno alla Juventus: la sua reazione

Calciomercato

Danilo non ha mai nascosto il suo profondo legame con la Juventus. Anche ora che veste la maglia del Flamengo, il difensore brasiliano continua a seguire con affetto le vicende bianconere, commentando con sincerità: «La Juventus ha intrapreso una nuova strada, mi auguro che possa portarli a vincere dei trofei perché se lo meritano».Tuttavia, sono stati i suoi silenzi a parlare più di ogni parola. Durante un’intervista, quando gli è stato chiesto se gli addii di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta potessero aprire le porte a un suo eventuale ritorno a Torino, Danilo non ha risposto subito. Come racconta Tuttosport: ha unito lentamente le mani, in un gesto quasi spirituale, simile a una preghiera sussurrata. Un’espressione carica di emozione, che lascia trasparire quanto forte sia ancora il suo legame con l’ambiente juventino.

Quel gesto, più eloquente di mille frasi, alimenta le speranze dei tifosi: Danilo, capitano e leader nello spogliatoio durante gli anni a Torino, resta un punto di riferimento affettivo per molti. E chissà che, in futuro, il destino non possa riportarlo là dove si è sentito davvero a casa.