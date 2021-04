2









Andrea Pirlo aveva chiesto a gan voce un regista. E alla fine se l'è trovato in casa. Né Arthur, né Bentancur. Rabiot e Ramsey? No, neanche. Perché il giocatore che mette ordine lì in mezzo è un terzino destro e si chiama Danilo. Nella vittoria di oggi contro il Genoa è stato ancora una volta tra i migliori in campo: quando serve smistare palloni a centrocampo è lui che sale accentrandosi e fa ripartire l'azione.



COL SANTOS - Andrea Pirlo è un (nuovo) allenatore che prova, sperimenta, sposta giocatori e gli adatti in nuovi ruoli. Kulusevski seconda punta non è andato benissimo, Danilo centrocampista centrale decisamente meglio. Del resto i piedi sono quelli da brasiliano vero, quando il pallone è tra i suoi piedi l'azione si trasforma in un attimo da difensiva a offensiva. Sulla fascia o al centro per lui non fa differenza, ha occhi ovunque e fa sempre la cosa giusta. Attento e preciso, sia con il Napoli mercoledì che contro il Genoa, con tanto di verticalizzazione per il gol di McKennie. Ma per lui giocare in quel ruolo non è una novità: l'ex Porto infatti aveva ricoperto quella posizione già ai tempi del Santos, quando davanti alla difesa, vicino all'ex Shakhtar Elano, ha vinto una Coppa Libertadores nel 2011. LEADER - Dieci anni dopo è una pedina fondamentale della Juve, leader e uomo spogliatoio: "Noi giocatori d'esperienza dobbiamo trascinare la squadra in Champions" aveva detto dopo la vittoria contro il Napoli. Parole e fatti per il classe '91, che la società aveva preso nel 2019 dal Manchester City scambiandolo con Cancelo, convinti di aver acquistato un terzino destro. Vero, ma non solo. Il giocatore ci ha messo un po' ad ambientarsi e nella stagione di Sarri si è anche preso qualche critica. Ora la musica è cambiata e i fischi si sono trasformati in applausi. Danilo prende per mano la Juve, Pirlo ha trovato il suo regista.