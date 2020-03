Hai ragione, Danilo: c'è tanta qualità in questo torello... pic.twitter.com/niw2DE6EmN — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 6, 2020

Quanta qualità. Davvero. E non è uno scherzo, semmai è un ulteriore attestato di stima, quello dinei confronti di un senatore del suo spogliatoio come Gianluigi Buffon. Il portiere juventino si è divertito quest'oggi a giochicchiare con la palla, in mezzo ai compagni: alla sua sinistra, ecco il terzino brasiliano, tra i più in forma delle ultime uscite. Il riconoscimento è sempre importante e di massimo rispetto, quando si tratta di Buffon e della sua influenza su questo gruppo: Danilo ha voluto ricordarlo pure via social, denotando la 'qualità' dell'estremo difensore bianconero. Ecco la foto ricondivisa dall'account Twitter de IlBianconero.com.