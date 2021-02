Nell’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, il terzino della Juventus Danilo non solo ha presentato il match con la Roma e parlato della reazione della squadra dopo la sconfitta contro l’Inter, ma ha anche spiegato la sua preferenza di ruolo: "Io sono un difensore, ma per me è importante partecipare alla manovra. Mi piace impostare da dietro, farlo da centrale e esterno cambia poco. L'importante è avere il pallone nei piedi."