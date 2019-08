In casa Juve, ieri, è stato il giorno di Danilo. L'ex esterno di Real Madrid e Manchester City si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa. Il messaggio più bello? Quello certamente legato al suo compagno di reparto e amico fraterno, Alex Sandro: "Durante la trattativa ho parlato con Alex Sandro più volte, è stato molto importante per me. Mi ha dato informazioni precise. Ed è stato importante avere un amico come lui, siamo molto intimi, ha avuto un ruolo decisivo e lo sarà sempre di più d'ora in avanti".