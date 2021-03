Nello spiegare il peso specifico di Alex Sandro e Danilo nella Juventus, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha raccontato il passato da centrocampista del secondo (ruolo ricoperto contro la Lazio): “Danilo sabato ha giocato da centrocampista, zona che non frequenta con assiduità da 10 anni. Al Santos e all’América peraltro era una mezzala, non l’uomo davanti alla difesa. Chi chiede a Dorival Junior, l’allenatore che per primo lo schierò a metà campo tra i pro, trova una spiegazione: “Danilo legge benissimo il gioco e sa coprire gli spazi. La difesa così con lui è tranquilla”.