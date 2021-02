Danilo, terzino della Juventus, ha raccontato su Instagram molti aneddoti riguardo la sua carriera, come il passaggio dall’America Mineiro al Santos: “Dall’America Mineiro sono andato a giocare a Santos, ero stato la rivelazione del campionato Mineiro, avevo fatto un anno molto buono, ma non ero conosciuto in Brasile. Il Campionato Mineiro non è il campionato più conosciuto che ci sia in Brasile. Ricordo molto bene quando sono arrivato al Santos e abbiamo chiesto dell’abbigliamento per fare dei test, il direttore ci ha detto: “No, non li prendiamo i vestiti del club”. Così sono dovuto andare in un negozio a comprare dei vestiti e delle scarpe ufficiali, per poter fare i test medici con il Santos. Non è che sia stato sottovalutato, ma direi sicuramento meno valorizzato”.



“Quando sono arrivato tutti si chiedevano: “Ma chi è questo qui?”. Così, quando ci sono stati i primi incontri, non ero l’uomo partita, non ero tra i più importanti… E lì sono iniziate nuovamente le critiche e pensai: “Darò importanza a queste persone che non conoscono la mia storia e il mio lavoro quotidiano o darò importanza a quelle persone che mi sostengono veramente, che mi conoscono?”.