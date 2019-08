La Juve ha presentato oggi il suo nuovo acquisto: Danilo. Laterale ex Manchester City, ha parlato nella prima conferenza stampa bianconera, spiegando la scelta del numero 13 che vestirà alla Juve: ​"Prima di tutto non erano rimasti molti posti liberi, ma con il 13 mi porto dietro una storia che sanno amici e parenti. Credo molto nella numerologia e il 13 parla di morte, ma rappresenta esattamente il contrario. Il significato è rinnovamento, portare novità e apertura verso ciò che ci aspetta di nuovo. Credo sia un numero speciale, non ho avuto dubbi quando ho visto che era libero".