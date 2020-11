"Importante ricominciare con una vittoria e l'abbiamo fatto con determinazione da grande squadra!". Parola di Danilo, ancora una volta tra i migliori in campo della Juventus, che ieri sera ha sconfitto il Cagliari senza patemi. "Ora subito testa a martedì per un'altra sfida importante - ha proseguito l'ex esterno del Manchester City tramite i suoi profili social - E ricordiamo: ieri, oggi e per sempre basta violenza sulle donne!". Come i compagni, Danilo ha mostrato il segno rosso per la campagna 'Un rosso alla Violenza' per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.