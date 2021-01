Riunirsi. Per capire cosa non va, e soprattutto come ripartire. La Juve riparte e lo fa da Reggio Emilia. Ma dopo San Siro c'è stato un faccia a faccia importante. Lo rivela Danilo: "Di cosa abbiamo parlato? Quello che posso dire è che siamo i primi ad essere delusi, per risultato e prestazione. E' chiaro che tra di noi non siamo stati all'altezza. Non è stata una prestazione da Juventus. Come ho detto prima, abbiamo la fortuna di giocare domani, di dimostrare ciò che siamo. Che siamo una squadra forte e che siamo all'altezza di giocare per la Juve".