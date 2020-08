Con oggi si è chiusa la prima settimana di ritiro della Juventus. Prime lezioni da maestro per Andrea Pirlo, che guiderà la squadra da un’altra prospettiva, non da regista in campo ma da quella inedita della panchina. E l’alunno Danilo ha voluto postare su Instagram uno scatto il tecnico bresciano. Concentrazione e determinazione, come espresso nel messaggio in didascalia: “Finita la prima settimana di lavoro! Sto apprendendo le nuove idee e mettendo tutte le energie in ogni azione per migliorare”.