Straordinari in vista, anche a Crotone. Con l'assenza di Adrien Rabiot, ammonito col Napoli e dunque indisponibile per la sfida al Crotone, Rodrigo Bentancur dovrà scendere ancora in campo da titolare, nonostante gli accertamenti fatti giovedì al J Medical per un controllo al piede e ai punti di sutura applicati. Per l’uruguaiano difficilmente ci sarà modo di tirare il fiato. Stesso discorso per Danilo, che giocherà al fianco di De Ligt e Demiral.