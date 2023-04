Tutti in difesa di DV9. Ma il nove, inteso come centravanti, lo farà con ogni probabilità Arek. Ecco quanto filtra subito dopo la conferenza stampa dell'allenatore bianconero, che - proprio come Danilo - ha parlato in chiave positiva di, nonostante le ultime difficoltà."Vlahovic ha 22 anni, capita a tutti, capita anche ai grandi, in una stagione ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene. Dusan deve stare sereno, restare in equilibrio che è importante e difficile", ha raccontato l'allenatore. Che ora vuole il pieno di autostima da parte di tutta la squadra: il momento non è facile e rischia di diventare complicatissimo tra una settimana, quando il Collegio di Garanzia del Coni organizzerà il futuro.