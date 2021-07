Danilo e Alex Sandro, il primo punto fermo, il secondo prima alternativa di Renan Lodi. I due terzini della Juventus e grandi amici festeggiano insieme l'accesso del loro Brasile alla finale di Copa America, conseguita con la vittoria per 1-0 sul Peru di Lapadula, un match deciso dal gol dell'ex Milan Paquetà, davvero scatenato in questa fase finale del torneo. Domani sapremo gli avversari dei brasiliani in finale (semifinale Argentina-Colombia)