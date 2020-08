Dal Santos alla Juve, passando per il Porto e le nazionali brasiliane. Danilo e Alex Sandro, uno a destra e l'altro a sinistra in campo; ma fuori, amici per la pelle. Tanto che l'ex Manchester City ha voluto fare anche un post su Instagram sul loro rapporto: "10 ann di amicizia - scrive sul suo profilo - collaborazioni e vittorie! Andiamo avavanti!". Il terzino ha pubblicato una serie di foto insieme dai tempi del Santos dieci anni fa, quando tra un sorriso e l'altro è iniziata una bella amicizia tra due giocatori che oggi si ritrovano ancora insieme nella Juve.