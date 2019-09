Il Brasile non può fare a meno dei due terzini della Juventus, Alex Sandro e Danilo, che risponderanno presente alla convocazione di Tite per le amichevoli contro Nigeria e Senegal. Non ci saranno quindi soste, non che fossero pronosticabili, per i due laterali bianconeri, che complice l'infortunio di De Sciglio, si trovano al momento senza possibili cambi "naturali". Così, con Cuadrado e Demiral che potrebbero dargli fiato in campionato tra Verona e Brescia, Alex Sandro e Danilo si preparano a ritornare a vestire la maglia verdeoro.