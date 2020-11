Danilo, a JTV, ha analizzato il pari della Juve a Benevento.



GARA PARTICOLARE - "Dopo aver preso il gol, non abbiamo prestato attenzione, non eravamo a posto e la partita si è fatta difficile. Dobbiamo capire cosa fare, essere più ordinati per vincere".



TANTI GIOVANI - "Abbiamo tanti giovani, ma la crescita c'è in ogni partita. Dobbiamo imparare subito, non abbiamo 1 anno o 2 anni. La differenza la fa ciò che impari dopo una partita o due, i punti persi fanno la differenza. Dobbiamo cambiare quel pensiero e giocare più ordinati e fare risultati".



EQUILIBRATO - "Campionato migliorato. Le squadre lavorano, hanno tanti calciatori di qualità. Abbiamo tanto margine di miglioramento, ma dobbiamo farlo subito, non possiamo aspettare sei mesi o tanto. I punti buttati via fanno tanto la differenza".