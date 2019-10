Danilo, Douglas Costa e Mattia De Sciglio non saranno a disposizione prima della sosta. Difficile, se non impossibile quindi vederli tornare tra i convocati per la grande sfida di domenica sera a San Siro contro l'Inter. Lo racconta Il Corriere dello Sport, che aggiunge come tutti e tre, comunque, saranno di ritorno certamente per la sfida contro il Bologna del prossimo 19 ottobre, la prima dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Contro i nerazzurri, dunque, confermato Juan Cuadrado da terzino destro, in assenza di altre valide alternative.