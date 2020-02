Il terzino brasiliano della Juventus, alla prima stagione in bianconero, ha annunciato il suo grande ritorno su Instagram. Con un post pubblicato oggi, Danilo si ripresenta così ai suoi followers: "Sono tornato su Instagram dopo qualche mese di disintossicazione dai social". Un messaggio chiaro, simpatico anche, che mette però in evidenza come i social siano diventati una parte integrante e, a tratti, ossessiva della nostra vita. Per chiunque, dai tifosi a, ovviamente, i calciatori la cui vita ormai viene raccontata prevalentemente mezzo social media. ù